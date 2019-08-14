Московскую журналистку обманул мошенник, обещавший защитить ее счета

Москва, 14 августа. Корреспондент московского информационного агентства пострадала от мошенника. По данным правоохранительных органов, мошенник предложил обезопасить счета журналистки взамен на круглую сумму.

Московскую журналистку Камилу Туркину обманул неизвестный мужчина, который пообещал защитить ее личные счета от мошенников за вознаграждение. Как передает «Комсомольская правда», он позвонил журналистке на мобильный телефон и представился сотрудником безопасности «Сбербанка».

Мужчина пообещал проконтролировать счета девушки и пресечь всевозможные махинации. За свои услуги он попросил 284 тысячи рублей. Камила поверила мошеннику и перевела сумму на его карту, думая, что теперь все ее деньги будут в безопасности. Однако потом поняла, что была обманута.

Отметим, что журналистка уже написала заявление в полицию Пресненского района. Правоохранительные органы проводят проверку по факту мошенничества и ищут преступника.