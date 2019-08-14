Синоптик пообещал, что жара не вернется в Москву

Москва, 14 августа. Лето больше не станет жарким в этом году. Как сообщает синоптик центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, столбики термометров в Москве не поднимутся до 30 градусов до конца августа.

Максимальная температура воздуха, которую можно ожидать в столице в этом году, не поднимется даже до плюс 30 градусов. Синоптик утверждает, что московская погода сохранится в уже привычных значениях до конца августа.

Вместе с тем, метеорологи прогнозируют погоду до 34 градусов в Поволжье и на юге Центрального федерального округа. Однако в Москве такой жары точно не предвидится. Как рассказал синоптик центра погоды «Фобос», самая высокая августовская температура в столице была зафиксирована со значением 37,3 градуса девять лет назад.

Отметим, ранее специалисты обещали, что столичный воздух прогреется до 25 градусов в среду.