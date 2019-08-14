Москвичам проведут 30 экскурсий по паркам в День города

Москва, 14 августа. Бесплатные пешеходные экскурсии будут организованы в Москве по случаю Дня города. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, всего проведут 30 прогулок по местным паркам.

Горожане и туристы смогут прогуляться по столичным паркам, ВДНХ, историческим улицам и территориям старинных усадеб и дворцов. Экскурсии будут проходить в сопровождении гида в честь празднования Дня города в Москве.

Как говорится в сообщении правительства Москвы, прогулки займут до двух с половиной часов. В каждую группу, отправляющуюся на экскурсию, смогут записаться не более 60 человек. Из предложенных вариантов прогулок 12 будут посвящены 80-летию ВДНХ.

Предварительная регистрация на экскурсию уже открыта на сайте столичного проекта «Гуляем по Москве». Прогулки будут осуществляться в период с 15 августа по 6 сентября. Всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте и прийти в указанное место и время на мероприятие.

Отметим, что праздничные гуляния по случаю Дня города совпадают с окончанием ежегодного фестиваля «Цветочный джем», которой будет проходить в Москве с 23 августа по 8 сентября.