Почти 15 тысяч москвичей проверили легкие в столичных парках

Москва, 14 августа. Горожане прошли обследование своих легких в кабинетах рядом с павильонами «Здоровая Москва». Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, общее число сделавших флюорографию москвичей составляет почти 15 тысяч.

В передвижных пунктах флюорографии зафиксировали количество человек, которые прошли обследование легких. На сегодняшний день около 15 тысяч москвичей узнали о состоянии своих дыхательных органов. Известно, что в передвижных кабинетах работают ведущие медики городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом, поэтому за точность обследования горожанам переживать не стоит.

Флюорографию могут сделать все желающие совершенно бесплатно. Главное – принести с собой на прием полис и паспорт. Также прошедшим осмотр людям будет необходимо оставить свои контактные данные. Результаты обследования можно получить в поликлинике по месту жительства.

Отметим, что кабинеты проверки дыхательных органов работают с 8.00 до 22.00 каждый день. Предварительная запись на прием не требуется.