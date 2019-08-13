Проверка электронных полисов ОСАГО на дорогах станет проще

Москва, 13 августа. Систему проверки электронных полисов ОСАГО упростят на дорогах России. Представитель МВД страны Ирина Волк рассказала о законопроекте, который позволит водителям предъявлять документ в электронном виде или его бумажную копию.

В законопроект о страховых полисах будут внесены поправки, согласно которым автомобилисты смогут предъявлять копию полиса ОСАГО на электронном или бумажном носителе. Сообщается, что в таком случае инспектор ГИБДД будет проверять подлинность документа через имеющуюся базу данных.

«В соответствие с предполагаемыми правками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД до проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», – передает РЕН ТВ информацию от официального представителя МВД.

Отметим, что новые внедрения позволят согласовать положения правил дорожного движения с законодательными нормами, касающимися ОСАГО.