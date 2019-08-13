Резник пристыдил Бузову за ролик, в котором она выступает блокадницей

Москва, 13 августа. Илья Резник записал видеообращение к Ольге Бузовой, в котором пристыдил певицу за ролик, в котором она облизывает тарелку и называет себя блокадницей.

Скандальное видео, записанной Бузовой, не нашло отклик у ее аудитории. Все единогласно решили, что Ольга опозорила себя и свою семью, выложив ролик в социальной сети Instagram. Не остался в стороне и российский песенный поэт Илья Резник, который в юности жил в блокадном Ленинграде и не понаслышке знает, какими голодными были те времена.

«Мы пухли от голода, а вы товарищи Бузовы, пахнете от денег. Я не знаю, что можно посоветовать вам, чтобы вы жили по-божески, по-человечески», – передает обращение Резника «Пятый канал».

В своем видеообращении он с грустью пристыдил Ольгу за такой поступок. Кроме того, он отметил, если бы Бузова попробовала прожить на 125 граммах хлеба, как делали реальные ленинградские блокадники, то точно не записала бы такое видео. Поэт считает, что российский шоу-бизнес находится в стадии деградации и все больше теряет «стыд и совесть».

Отметим, что видео Ольги Бузовой пытались оправдать и сама певица, и ее мама, говоря, что их семья также пережила блокаду в Ленинграде. Однако россияне так и не смогли понять такую «шутку» певицы.