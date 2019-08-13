Около 2,5 километров улиц реконструируют в московском поселке Коммунарка

Москва, 13 августа. Департамент развития новых территорий города обновит дорожную сеть в поселке Коммунарка, расположенном в Сосненском районе Москвы. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, реконструкция улиц необходима для обслуживания новой станции метро.

В Коммунарке обновят уже существующие улицы и построят новые. Общая протяженность реконструируемого дорожного полотна составит около двух с половиной километров. Руководитель департамента Владимир Жидкин сообщил, что строительные работы связаны с открытием станции «Коммунарка», находящейся на Сокольнической линии.

Известно, что реконструкция коснется улиц Ясная, Фитаревская и Сосенский Стан. А новая дорога протяженностью 470 километров появится между улицей Александры Монаховой и Сосенским Станом. Последнюю обещают продлить до участка «МКАД – Коммунарка – Остафьево». Улица Ясная после реконструкции будет доходить прямиком до новой станции.

Отметим, что реализация проекта позволит наладить связь между существующими в поселке дорогами и недавно открывшейся станцией. Окончить работы планируют до конца 2020 года.