Москвичей ожидают дожди после череды теплых дней

Москва, 13 августа. Температура воздуха в Москве будет оставаться в пределах августовской нормы. Однако синоптики Гидрометцентра обещают проливные дожди в середине недели.

Эксперты прогнозируют ухудшение погодных условий в столице уже на этой неделе. Телеканал 360 сообщает, что погода станет неустойчивой, начиная с четверга. Москву настигнут порывистый ветер, дожди и грозы. По информации главного эксперта Гидрометцентра России Марины Макаровой, первые осадки выпадут уже сегодня.

«Теплая погода продержится до четверга, потом немного похолодает. Для августа это нормально», – рассказала Макарова телеканалу 360.

Известно, что с запада на территорию столицы надвигаются атмосферные фронты. Сегодня после полудня москвичей ожидают дожди и грозы. Скорость ветра повысится до 12–17 метров в секунду. Ночью будет сохранятся тепло до 17 градусов в городе и на градус больше в области, при этом дожди будут продолжать идти.