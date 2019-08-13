Малоимущие родители школьников в Подмосковье получат рюкзак с канцтоварами

Москва, 13 августа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение выдать малообеспеченным родителям рюкзак с необходимыми школьными принадлежностями.

Набор школьника смогут получить семьи с доходом менее 12493 рублей на одного человека. Рюкзак будет содержать необходимые для школьных занятий принадлежности. Для девочек и для мальчиков наборы будут разные.

Как сообщает телеканал 360, в подарочном портфеле с анатомической спинкой будут цветные карандаши, акварельные краски, альбом для рисования и кисти, чтобы дети смогли проявить свои творческие способности. Также рюкзак будет содержать три тетради в косую линейку, обложки, синие ручки и простые карандаши. Кроме того, школьники получат несколько ластиков, точилку и линейку из дерева.

«Мы надеемся, что такой подарочный набор для первоклассника станет полезным и нужным для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – рассказала телеканалу 360 Ирина Фаевская, министр социального развития региона.

Отметим, что портфели будут выдавать уже с первого сентября. Однако обратиться в управление социальной защиты население родителям необходимо с 22 августа. Вместе с заявление нужно будет предоставить документы, подтверждающие личность и доходы.