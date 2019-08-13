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Кулинарные мастер-классы проведут для москвичей на фестивале «Цветочный джем»

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Кулинарные мастер-классы проведут для москвичей на фестивале «Цветочный джем»Москва, 13 августа. Ежегодный фестиваль «Цветочный джем» проведут для москвичей на улицах столицы. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, горожан ждут не только джазовые выступления, но и различные спектакли и мастер-классы.

Мероприятия в рамках «Цветочного джема» пройдут на Новом Арбате, площади Революции, Тверском бульваре, в Камергерском переулке, на Профсоюзной и других улицах столицы. Москвичи смогут посетить кулинарные мастер-классы, лекции по ландшафтному дизайну, кукольные спектакли и джазовые выступления.

На мастер-классах любой желающий сможет как приготовить традиционные блюда Англии и Германии или приготовить летние десерты, так и создать панно в стиле поп-арт. Также можно будет попробовать свои силы в лепке и создать вазу или подсвечник из глины. Детей на фестивале научат выращивать тимьян, мяту и базилик в домашних условиях.

Отметим, что фестиваль пройдет с 23 августа по 8 сентября. Все мероприятия в рамках «Цветочного джемах» будут доступны всем горожанам бесплатно.

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