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Власти Москвы одобрили реконструкцию Перервинского гидроузла

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Власти реконструируют Перервинский гидроузел в МосквеМосква, 13 августа. Власти приняли решение провести работы по реконструкции Перервинского гидроузла. Как сообщает пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, работы проведут на территории, которая занимает свыше 80 га.

В правила землепользования и застройки города были внесены изменения, которые касаются Перервинского гидроузла. Градостроительно-земельная комиссия во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным одобрила проведение реконструкции и планирует начать работы в ближайшее время.

Комплексная модернизация гидротехнических сооружений и инфраструктуры будет проведена в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Власти реконструируют плотину, шлюзы и тепловую электростанцию на территории 82 га.

Отметим, что общая площадь объектов, на которых планируются работы, превышает 40 тысяч квадратных метров. А высота реконструкции составляет 18 метров.

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