Более 200 тысяч москвичей оформили единый читательский билет

Москва, 13 августа. Более 200 тысяч жителей Москвы стали владельцами единого электронного читательского билета. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, билетом можно воспользоваться в 302 библиотеках.

Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила, что воспользоваться единым читательским билетом можно в библиотеках, расположенных в САО, ВАО и ЮВАО. На данный момент москвичи смогли получить уже более 1,8 тысяч книг, воспользовавшись новой электронной системой. По словам Сергуниной, ожидается, что билетом можно будет воспользоваться в 440 библиотеках к 2021 году.

Специальная пластиковая карта начала действовать в конце 2018 года. Применение системы ЕЧБ стало возможным в связи с внедрением единой автоматизированной библиотечной информационной системы.

Отметим, что в помимо читательских билетов туда входит единая электронная база. Благодаря такой технологии выдача книги теперь занимает не больше одной минуты.