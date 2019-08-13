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Эксперт прогнозирует температуру воздуха до 25 градусов и дожди в Москве

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Эксперт прогнозирует температуру воздуха до 25 градусов и дожди в МосквеМосква, 13 августа. Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует в Москве повышение температуры до 25 градусов в течение дня. Вечером ожидаются ливневые дожди с грозами.

Днем синоптик обещает комфортную теплую погоду в Москве, однако уже вечером пройдут ливневые дожди. Как сообщает РИА Новости, после 18.00 небо затянется облаками, из-за чего погода резко изменится.

«Большую часть дня погода будет определяться высоким гребнем антициклона, поэтому ожидается комфортная летняя погода. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве повысится до плюс 23-25 градусов, по области до плюс 20-25, что соответствует климатическим показателям июля», –  рассказал Евгений Тишковец РИА Новости.

К вечеру город окажется под влиянием атмосферного фронта, который связан с северо-атлантическим антициклоном. Специалист обещает приход южного ветра со скоростью 3–8 метров в секунду, порывистый во время грозы. При этом атмосферное давление постепенно снизится до 745 миллиметров ртутного столба.

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