Власти Москвы не дали оппозиции провести очередное незаконное мероприятие

Москва, 13 августа. Столичная мэрия отказалась согласовывать акцию так называемой оппозиции 17 августа. Об этом рассказал в своем Facebook глава муниципального округа Якиманка и заявитель шествия в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Андрей Морев.

«Сегодня в 20:10 позвонили из мэрии и сообщили об отказе в шествии 17 августа 2019 года по бульварам. Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи», ― написал Морев.

Отметим, что согласно законодательству, срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия составляет от десяти до пятнадцати суток до дня акции. Таким образом, так называемая оппозиция подала свою заявку существенно позже установленных законом сроков.

Сторонники Алексея Навального недовольны отказом в регистрации на выборы в Мосгордуму Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, а также некоторых других соратников блогера.

Все они были сняты с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей и другие нарушения. Так, например, у Соболь процент брака составил более 14% (725 недостоверных подписи) при разрешенном законом пороге в 10%. При этом среди недостоверных подписей были так называемые «мертвые души» — автографы уже умерших москвичей.

Несогласные со своим отстранением оппозиционеры начали устраивать в Москве еженедельные несанкционированные митинги, на которых регулярно происходят стычки с полицией. На этих акциях они намеренно призвали своих сторонников к нарушению порядка. Во всех случаях правоохранительные органы действовали максимально корректно. Провокаторы и представляющие опасность для посторонних людей участники акции были задержаны.

Напомним, что в эти выходные на проспекте Сахарова прошла крупная согласованной с властями акцией. Несмотря на полученное от мэрии разрешение на проведение митинга, представители так называемой оппозиции вновь пытались превратить законное мероприятие в несанкционированную акцию протеста.