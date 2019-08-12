Названа причина взрыва газа в жилом доме на юго-западе Москвы

Москва, 12 августа. Специалистам МЧС удалось установить причину хлопка газовой смеси в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в пресс-службе столичного главка ведомства.

Как сообщается, инцидент произошел на втором этаже дома по адресу Нагорная улица, дом 18, корпус 3. В результате взрыва была разрушена стена между кухней и комнатой.

По данным пресс-службы МЧС, пострадавших под завалами нет. Представители префектуры ЮЗАО подтвердили, что пострадавших в результате взрыва нет. Подъезд после инцидента самостоятельно покинули 12 человек. Пожара в жилом доме не было, утечек газа не замечено, газоснабжение не нарушено.

Напомним, что в начале июля в жилом многоэтажном доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа. Об этом сообщал источник в экстренных службах. Инцидент произошел утром 11 июля в двенадцатиэтажном панельном доме. Из здания были оперативно эвакуированы 9 человек.