Игорь Николаев упрекнул звезд, разъезжающих «по Европам и Америкам»

Москва, 12 августа. Известный российский певец и композитор Игорь Николаев отметил день рождения супруги Юлии Проскуряковой в Московской области. Об этом он написал в Instagram.

Накануне певице Юлии Проскуряковой исполнилось 37 лет. Уроженка Екатеринбурга отпраздновала день рождения в кругу семьи.

Вместе со своим мужем Игорем Николаевым и трехлетней дочерью Вероникой они отправились в Подмосковье. Пара выпила шампанского «за любовь» и сделала несколько фотографий на природе.

Композитор не упустил случая и упрекнул коллег по цеху, которые отдыхают за границей. Он считает, что российские звзды оставили без внимания красоты Родины.

«Пока все разъехались по Европам и Америкам, мы наслаждаемся Подмосковьем!» – написал Николаев, его цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Игорь Николаев рассказал, как едва не погиб под колесами автобуса, когда катал Аллу Пугачеву на санках. По его словам, санки с певицей застряли на середине дороги.

И певица, и композитор, как завороженные, смотрели в сторону приближающегося автобуса. Но водитель успел отреагировать и свернул в сторону, никто не пострадал.