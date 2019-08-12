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Москвичей пригласили на фестиваль в честь 91-летия Парка Горького

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Москвичей пригласили на фестиваль в честь 91-летия Парка Горького

Москва, 12 августа. Столичный Парк Горького отметит 91-летие масштабным фестивалем 17 августа, сообщается на официальном сайте парка.

Для гостей праздника организаторы подготовили музыкальное шоу и необычные угощения. Праздничная программа с участием популярных артистов начнется в 12.00.

Сообщается, что 17 и 18 августа на фуд-кортах фестиваля московские рестораны представят свои лучшие блюда. Вход на мероприятие свободный, пишет РИАМО.

В Москве с начала августа стартовали праздничные мероприятия, посвященные 80-летию ВДНХ. Параллельно в Парке Горького состоялись фестивали «Бургерфест» и Meat and Beat, на которых выступили Полина Гагарина, Егор Крид и другие звезды.

Несмотря на хмурую погоду на прошлых выходных молодежные фестивали на ВДНХ и Парк Горького посетили более 120 тысяч человек.

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