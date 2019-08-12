Собянин включил столичные музеи в программу «Мой район»

Москва, 12 августа. Благоустройство территорий музеев Москвы включат в программу «Мой район», сообщает пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с директорами столичных музеев. Он рассказал, что благоустройство территории музеев будут проводить вместе с уборкой улиц. Все это будет подчинено единой концепции.

«Это позволит органично вписать музейные дворы в единые ансамбли городских улиц и парков», — сказал Собянин, его слова приводит РИАМО.

Синхронизация всех проектов, связанных с благоустройством, уменьшит неудобства для москвичей. Программа «Мой район» включат строительство социальных объектов, общественных пространств.

Ранее Собянин рассказал, что в 2019 году введут в эксплуатацию 30 школ, еще 80 образовательных объектов построят в ближайшие три года.

Среди главных строительных объектов города находятся БКЛ, Некрасовская линия метро, МЦД, парк развлечений «Остров мечты».