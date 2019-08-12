Многоэтажку на 200 квартир с паркингом построили на юго-западе Москвы

Москва, 12 августа. Многоквартирный жилой дом с паркингом построили на юго-западе столицы, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.

Власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию 18-этажного дома на Феодосийской улице. Дом находится в составе строящегося комплекса.

Здание общей площадью 8,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 119 квартир. На первом этаже расположатся нежилые помещения сферы услуг.

Двор благоустроили, высадив десятки деревьев и кустарников. Наземная парковка включает 72 места, пишет АГН «Москва». Ранее сообщалось, что власти Москвы назвали самые крупные строительные объекты города.

К ним относится БКЛ, продолжение Некрасовской линии метро, парк развлечений «Остров мечты», объекты дорожного строительства и по программе реновации.