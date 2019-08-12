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Москвичей предупредили о холоде и дождях на выходных

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Москвичей предупредили о холоде и дождях на выходных

Москва, 12 августа. Жителей российской столицы 17 и 18 августа ждет холодная дождливая погода, сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Южный циклон придет в столичный регион и принесет с собой облачную погоду и большие осадки. На выходных будет холодно из-за отсутствия солнца, пишет РИА Новости.

Рабочая неделя началась в Москве с солнечной погоды. Столбики термометров показывают 21 градус тепла. 13 августа в столице станет еще теплее, но начнутся дожди.

Ранее известный синоптик Евгений Тишковец пообещал, что в центральную часть России с середины августа придет настоящее лето.

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