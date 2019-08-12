Онлайн-навигатор социальных учреждений заработал в Москве

Москва, 12 августа. Навигатор социальных услуг появился на сайте департамента труда и социальной защиты населения, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Интерактивная карта покажет все организации, где можно получить различные услуги. Речь идет о центрах занятости, юридической и психологической помощи, комнатах прохлады, службе медиации.

Онлайн-помощник включает 350 адресов с полной информацией о работе учреждений. Столичные власти планируют дополнять этот список, приглашая НКО к сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что москвичи с помощью платформы «Активный гражданин» проголосовали за программу Дня города. В голосовании приняли участие более 154 тысяч горожан.