Мумию спрятали в чехле от сноуборда в гараже на севере Москвы

Москва, 12 августа. Тело неизвестного мужчины обнаружили в чехле для спортивного инвентаря в одном из гаражей, сообщили в СК РФ по Москве.

Страшную находку сделали вечером 11 августа в гаражном комплексе по улице Дубнинской. Тело мужчины с гнилостными и мумифицированными изменениями отправили на экспертизу.

Следственные органы проводят проверку, выясняется личность погибшего и обстоятельства смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир на юге Москвы было найдено тело человека. Мумифицированные останки могли пролежать в квартире около года.