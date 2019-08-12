Огромный камень пробил крышу Maybach экс-главы РАН в Подмосковье

Москва, 12 августа. Камень пробил панорамную крышу Maybach бывшего главы Российской академии наук Юрия Осипова, инцидент произошел в Одинцовском районе Московской области.

В полицию обратился водитель Осипова. Он рассказал, что во время движения по Рублевскому шоссе на дорогую иномарку упал камень.

Правоохранители осмотрели пострадавший автомобиль и обнаружили большую трещину на крыше. Водитель не смог объяснить, с какой стороны прилетел камень.

По факту инцидента проводится проверка, пишет KP.Ru. Ранее сообщалось, что на автомобиль мэра Якутска Сарданы Авксентьевой упала снежная глыба. Чиновница не пострадала.