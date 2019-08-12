Режим работы светофоров изменили на 34 переходах в Москве

Москва, 12 августа. Рабочие перенастроили светофоры на 34 пешеходных переходах, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

По просьбе горожан на 17 зебрах увеличили продолжительность зеленого сигнала для пешеходов и снизили ожидание зеленого света. По словам замглавы ЦОДД Дмитрия Горшкова, оптимизация сделала пешеходные переходы более удобными для москвичей.

На каждом светофоре учли потоки автомобилей, поэтому изменения не повлияют на загруженность городских дорог, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что столичные власти назвали главные строительные объекты города. К ним относятся строительство БКЛ и продление Некрасовской линии метро, возведение подземных переходов и эстакад.