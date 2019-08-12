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Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности до 14 августа

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Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности до 14 августа

Москва, 12 августа. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в московском регионе с 13 до 14 августа, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Погода представляет потенциальную опасность из-за сильного дождя, ветра и грозы. В Москве ожидается потепление до 26 градусов тепла, при этом начнется сезон затяжных ливней, пишет РИАМО.

12 августа в Москве будет стоять солнечная погода. Температура воздуха прогреется до 22 градусов тепла. 13 августа погода будет пасмурной, но жаркой. Столбики термометров поднимутся до 24 градусов тепла.

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