Станцию «Лефортово» БКЛ стилизуют под старинный дворец

Санкт-Петербург, 12 августа. Интерьеры станции «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) стилизуют под гравюры ХVII–XVIII веков, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Дизайнеры использовали монохромные цвета для отделки панелей вестибюля. На стенах появятся декоративные панно с Лефортовским дворцом.

Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, первоначальный облик дворца на берегу реки Яузы сохранился только на гравюрах. На одной из композиций будет изображен владелец имения Франц Лефорт, пишет «Вечерняя Москва».

Власти планируют, что новая станция откроется в 2020 году. Ранее сообщалось, что запуск БКЛ на 15% разгрузит центральные станции московского метро.