Москвичи проголосовали за праздничную программу Дня города

Москва, 12 августа. Жители российской столицы выбрали программу празднования Дня города на площадке «Активный гражданин», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В опросе приняли участие более 154 тысяч человек. Большинству москвичей понравилась идея запуска фейерверков в столичных парках.

Детские мероприятия одобрили более 29% москвичей. Участие благотворительных фондов поддержали 14% горожан. Некоторые предлагали собственные идеи праздника.

Один из пользователей считает, что можно организовать показы советского фильма «Я шагаю по Москве», пишет издание «Вечерняя Москва».

Москве в этом году исполнился 872 года, праздничные мероприятия пройдут 7 и 8 сентября, передает «МИР24».