СКР проводит обыски у Костенка, кидавшего бутылки в полицию 27 июля

Москва, 11 августа. Сотрудники СК РФ в Москве проводят обыски и следственные мероприятия у Валерия Костенка в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Валерий Костенок является членом партии «Яблоко» и волонтером кандидата в депутаты Мосгордумы Кирилла Гончарова. Его задержали на несанкционированной с властями акции в Москве 27 июля.

Позднее в Интернете опубликовали видео, на котором Костенок в ходе акции кидает бутылки в стражей порядка. 30 июля СК РФ завел уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля.

Кирилл Гончаров является незарегистированным кандидатом в МГД. Протестные акции были организованы представителями несистемной оппозиции, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации из-за многочисленных нарушений.

Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков предоставили подписные листы с большим браком. К примеру, у Любови Соболь нашли подпольный цех по подделке подписей в ее поддержку. Юриста ФБК уличили в использовании подписей мертвых людей.

Ранее сообщалось, что уголовные дела о массовых беспорядках, а также об отмывании денег через ФБК блогера Алексея Навального будут расследовать в СК РФ.