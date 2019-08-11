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Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

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Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Москва, 11 августа. В аэропортах Москвы 11 августа задержали и отменили более 30 рейсов, что подтверждается информацией сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внуково» задержали 11 рейсов, в «Шереметьево» задержаны четыре рейса. В аэропорту «Домодедово» отменили пять рейсов и задержали 12 вылетов самолетов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» изменений в расписании нет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ранее синоптики рассказали, что 11 августа в столице будет стоять сухая и теплая погода.

Дожди снова вернутся в московский регион с 13 августа, потепление ожидается с 15 августа.

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