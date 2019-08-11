Более 120 тысяч человек посетили молодежные фестивали на ВДНХ и в Парке Горького

Москва, 11 августа. Фестивали на ВДНХ и в Парке Горького 10 августа посетили более 120 тысяч человек, об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На ВДНХ проходят Молодежный уикенд и «Ритм моего города», а на Пушкинской набережной — фестивали воздушной гимнастики и Meat&Beat. В субботу фестиваль молодежной культуры со стрит-артом, уличными танцами и концертами популярных исполнителей посетили почти 70 тысяч человек.

Москвичам понравились выступления Лигалайз, духового оркестра Dizzi Boyz Brass Band. А в Парке Горького горожане могли понаблюдать за выступлениями сотни воздушных гимнастов из Петербурга, Таллина, Минска и других городов.

Для детей провели мастер-классы по полету на воздушной трапеции и жонглированию. Музканты Глюкоза, Полина Гагарина и Егор Крид спели для участников фестиваля Meat&Beat.