Богослужения в честь Курбан-байрама в Москве посетили около 240 тысяч человек

Москва, 11 августа. Праздничные богослужения в мечетях и на дополнительных площадках в Москве посетили около 240 тысяч человек, сообщил глава департамента национальной политики Виталий Сучков.

11 августа мусульмане столицы отмечают Курбан-байрам. В этом году богослужения состоялись в четырех мечетях и на двух уличных площадках.

Организовать работу дополнительных площадок помогли волонтеры. По договоренности властей Москвы и мусульманской общины забой баранов в черте города запретили.

В Московской области для мусульман работают 47 площадок, праздник будут отмечать три дня, передает АГН «Москва».

Ранее столичные власти напомнили горожанам об изменениях движения транспорта возле метро «Проспект Мира», где находится Соборная мечеть.