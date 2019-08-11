Москва 69 лет не видела такой холодной первой декады августа

Москва, 11 августа. Первая декада августа в Москве стала самой холодной за последние 69 лет, пишут «Метеовести».

Средняя температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила 14,2 градуса тепла, что на 4 градуса ниже климатической нормы. Ниже столбики термометров опускались только в 1950 году — до 13,6 градуса тепла.

Самой холодной была ночь 5 августа, когда похолодало до 6,7 градуса тепла. Самым теплым днем декады стало 8 августа, воздух прогрелся до 25 градусов тепла.

За 10 дней выпало 43 мм осадков, что составило половину месячной нормы. Синоптики пообещали, что вторая половина месяца будет теплой.

Ранее сообщалось, что 11 августа в столичном регионе будет стоять теплая сухая погода. Температура воздуха составит 21 градус тепла.