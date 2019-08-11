Собянин сообщил, что БКЛ на 15% разгрузит центральные станции метро Москвы

Москва, 11 августа. Большая кольцевая линия (БКЛ) разгрузит станции столичного метро, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Строительство БКЛ является одним из крупнейших строительных проектов, которые находятся в активной фазе. Новая линия на 15% разгрузит центральные станции метро.

«Меняется логистика движения пассажиров. БКЛ даст еще больше эффект», — прокомментировал Собянин, его цитирует РИАМО.

На Большой кольцевой линии длиной 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ пассажиры смогут сделать пересадку на МЦК и МЦД.

Ранее сообщалось, что с 18 по 24 августа в Москве закроют девять станций красной ветки метро. Это необходимо для проведения работ по прокладке тоннеля БКЛ.