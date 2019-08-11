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Воробьев поздравил строителей Подмосковья с профессиональным праздником

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Воробьев поздравил строителей Подмосковья с профессиональным праздником

Москва, 11 августа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил строителей с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за хорошую работу.

11 августа в России празднуют День строителя. Как отметил Воробьев, Московская область стремительно растет благодаря усилиям строителей.

«Смелые инженерные мысли, проектные решения воплощаются в архитектурный облик наших городов», — сказал губернатор, его цитирует «360».

Строители в Подмосковье возводят новые микрорайоны, учреждения медицины и образования, делают жизнь людей комфортней. Воробьев пожелал им больших проектов и вовремя сданных объектов.

Ранее Воробьев сообщил, что Московская область улучшила позиции на Национальном инвестиционном рейтинге. Деловой климат в регионе меняется благодаря росту инфраструктуры и поддержке предпринимательства.

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