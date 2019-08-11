Москвичей пригласили в городские поликлиники на семинары о здоровье

Москва, 11 августа. Кардиологи и терапевты проведут бесплатные медицинские занятия для москвичей, об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Лекции пройдут с 12 по 17 августа. Горожанам расскажут, как сохранить хорошее зрение на долгие годы, о вредных привычках и профилактике гипертонии.

В детской поликлинике № 199 педиатр Елена Маркачева проведет лекцию о первой помощи детям. В поликлинике № 110 ждут молодых родителей. Им расскажут о первом году жизни малыша и уходе за ним.

В консультативно-диагностическом центре № 2 подготовили семинар о здоровом питании и правильных диетах. О гриппе и прививках можно узнать в детской поликлинике № 9.

Ранее сообщалось, что в парках столицы работает 46 павильонов «Здоровая Москва». С начала запуска проекта врачи обследовали более 200 тысяч москвичей. Павильоны работают ежедневно с 08.00 до 22.00.