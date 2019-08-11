Собянин анонсировал в Москве строительство 80 школ и детсадов

Москва, 11 августа. Строительство 80 школ и детских садов планируется в Москве в ближайшие три года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире «Россия-1».

Градоначальник рассказал, что в столичном регионе значительно улучшилась демографическая ситуация. За последние пять лет родилось около 500 тысяч детей.

Сергей Собянин отметил, что в 2019 году будет построено порядка 30 детских садов и школ. А в ближайшие три года введут в эксплуатацию еще 80 объектов дошкольного и среднего образования.

По словам мэра Москвы, строительство школ и детских садов является большим направлением строительного кластера. Столичные власти обращаются к девелоперам, которые возводят ЖК, чтобы они строили социальные объекты.

Ранее власти Москвы назвали объекты, на которых ведется активное строительство.