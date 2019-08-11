Власти Москвы назвали главные строительные проекты города

Москва, 11 августа. Столичные власти рассказали о проектах, строительство которых находится в активной фазе. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В 2019 году началось строительство продолжения Некрасовской линии метро, Большой кольцевой линии, на которой расположится 31 станция. Не менее важным является строительство интеграции МЖД и МЦК.

На проекты в социальной сфере выделено финансирование — на месте промзоны «ЗИЛ» появится экспериментальная школа. В общей сложности с начала года в столице заработали 14 новых школ и детских садов.

На ближайшие три года намечено завершение строительства еще 80 образовательных учреждений. Строятся спортивные комплексы, медицинские учреждения, развлекательные площадки.

В Нагатинской Пойме скоро откроется крупнейший в Европе парк «Остров мечты». Параллельно идет дорожное строительство, возведение эстакад и подземных переходов.

Ранее сообщалось, что с 18 августа будут закрыты девять станций красной ветки в связи с прокладкой тоннеля БКЛ.