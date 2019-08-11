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Синоптики пообещали москвичам теплую и сухую погоду 11 августа

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Синоптики пообещали москвичам теплую и сухую погоду 11 августа

Москва, 11 августа. Переменная облачность без осадков ожидается в столичном регионе 11 августа, говорится в сообщении на сайте «Метеоновости». 

Температура воздуха в Москве составит 19-21 градус тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла.

Ветер подует с северо-западного направления со скоростью до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Для большинства москвичей такая погода будет благоприятной, пишет РИАМО. По прогнозам синоптиков, начало рабочей недели будет теплым и солнечным, в остальные дни возможны осадки.

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