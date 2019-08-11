Москвичам напомнили об изменениях движения транспорта у метро «Проспект Мира»

Москва, 11 августа. Маршруты наземного транспорта в районе станции метро «Проспект Мира» изменятся 11 августа, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичам напомнили об изменениях движения в районе станций «Отрадное» и «Минская». В частности, трамвай № 7 будет ходить от улицы Богородского до Каланчевской улицы, а трамвай № 50 будет курсировать от проезда Энтузиастов до Каланчевской улицы.

Изменения также затронут маршруты автобусов № 0, № 98. № 803, С6. Автобусы № 58, 103, 130 могут ходить с увеличенными интервалами. Схема движения меняется в связи с празднованием исламского религиозного праздникам Курбан-байрам.

Ранее сообщалось, что 12 августа в столице стартует масштабный телекинофорум «Родные тропы». В финал прошли 72 киноработы, которые претендуют на победу в 7 номинациях.