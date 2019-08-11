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Московских школьников пригласили на образовательные мастер-классы

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Московских школьников пригласили на образовательные мастер-классы

Москва, 11 августа. Столичных ребят пригласили принять участие в проекте «Субботы московского школьника», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На образовательных мастер-классах школьникам покажут, как рисовать в 3D, проектировать роботов. Тем, кому интересна тема экологии, обсудят проблемы Москвы.

А юных спортсменов научат прыгать на батуте. Образовательные семинары состоятся 17 августа на нескольких площадках. Родителям необходимо бесплатно зарегистрировать своего ребенка на курс.

Проект заработал в 2013 году, школьников готовят по 20 самым современным образовательным направлениям. Ранее сообщалось, что 12 августа в Москве стартует телекинофорум «Родные тропы».

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