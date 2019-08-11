Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Телекинофорум «Родные тропы» откроется в Москве 12 августа

628
0 Оставить комментарий

Телекинофорум «Родные тропы» откроется в Москве 12 августа

Москва, 11 августа. Телекинофорум «Родные тропы» состоится с 12 по 15 августа, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В конкурсной программе принимают участие продюсеры, киностудии, режиссеры из 25 регионов России, Эстонии и Казахстана. В общей сложности поступило 107 заявок.

В финал творческого конкурса вышли 72 работы. Участники будут бороться за победу в семи номинациях, в том числе о народных ремеслах, истории родного края.

Зрители могут выбрать своего победителя на сайте телекинофорума. Ранее сообщалось, что москвичей пригласили принять участие в образовательных мастер-классах, которые пройдут в инновационном комплексе «Техноград».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров