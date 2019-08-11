Телекинофорум «Родные тропы» откроется в Москве 12 августа

Москва, 11 августа. Телекинофорум «Родные тропы» состоится с 12 по 15 августа, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В конкурсной программе принимают участие продюсеры, киностудии, режиссеры из 25 регионов России, Эстонии и Казахстана. В общей сложности поступило 107 заявок.

В финал творческого конкурса вышли 72 работы. Участники будут бороться за победу в семи номинациях, в том числе о народных ремеслах, истории родного края.

Зрители могут выбрать своего победителя на сайте телекинофорума. Ранее сообщалось, что москвичей пригласили принять участие в образовательных мастер-классах, которые пройдут в инновационном комплексе «Техноград».