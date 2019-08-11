Tesla загорелась после столкновения с эвакуатором на МКАД

Москва, 11 августа. Столкновение электрического автомобиля Tesla и эвакуатора на МКАД попало на видео.

На видео запечатлено, как Tesla, двигаясь в крайнем левом ряду, совершает столкновение с частично стоящим на обочине эвакуатором. При этом тормозить транспортное средство стало только за секунду до дорожно-транспортного происшествия.

Как отмечает телеканал «360», электромобиль ехал на автопилоте. Скорее всего, он не смог идентифицировать стоящую впереди машину, которая сломалась и ждала погрузки на эвакуатор. В результате столкновения электрокар вспыхнул.

По информации канала РЕН ТВ, в салоне авто находился генеральный директор компании «Арикапитал» Алексей Третьяков. В результате он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время другие подробности происшествия не сообщаются.

Накануне три полосы МКАД были перекрыты из-за массового ДТП на северо-западе российской столицы.