Лучший сыр России выбрали на гастрономическом фестивале в Подмосковье

Москва, 10 августа. Золотую медаль фестиваля «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье получил сыр кабриоль Алексея Андреева.

В городе Истра 9 августа стартовал большой сырный фестиваль. На площадке гастрономического мероприятия собралось более 300 фермеров из 44 регионов страны.

Участникам фестиваля дали возможность попробовать десятки сыров от тильзитера до пармезана. Это и классические твердые сорта, и мягкие из козьего молока.

Лучшим сыром стал продукт сыроварни «Андреев, Кандырина и Сыр» из Московской области. Сыр-победитель поедет в Италию на международную выставку, передает «360».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье появится целая «Сырная долина», в которую войдут четыре предприятия.