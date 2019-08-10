Полиция призвала разойтись участников незаконного шествия в центре Москвы

Москва, 10 августа. Сотрудники правоохранительных органов призвали разойтись участников незаконного шествия в центре Москвы.

Полиция усилила меры безопасности в районе метро «Китай-город» после призывов провокаторов к незаконным действиям. Некоторые участники несогласованной акции направились в сторону Старой площади.

В ГУ МВД России по Москве сообщили, что на акции готовятся провокации. Правоохранители по громкой связи объявили о незаконности публичного мероприятия.

Тех, кто не реагирует на призывы полиции, задерживают. Движение по улице Маросейка перекрыли. Глава СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов считает, что правоохранители на митинге действовали в рамках закона.

Напомним, что власти Москвы согласовали митинг-концерт на проспекте Сахарова. Представители несистемной оппозиции пытаются добиться регистрации кандидатов в Мосгордуму, у которых обнаружены многочисленные нарушения в подписных листах.

У юриста ФБК Любови Соболь нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Незарегистрированного кандидата уличили в использовании подписей мертвых людей.

Несмотря на то, что организаторы подавали заявку на 100 тысяч человек, на митинг пришли 15 тысяч. Эксперты объяснили, что многие москвичи пришли послушать бесплатное выступление рэперов, их не интересует повестка оппозиции.