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Москвичей пригласили на образовательные мастер-классы в «Техноград»

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Москвичей пригласили на образовательные мастер-классы в «Техноград»

Москва, 10 августа. Жителей российской столицы пригласили в инновационный комплекс «Техноград» на образовательные мастер-классы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей научат управлять беспилотниками, им расскажут о технологиях виртуальной и дополненной реальности. Образовательные лекции пройдут с 10 августа по 6 сентября. 

В течение месяца на площадке комплекса планируется 125 занятий по 20 направлениям. Любителям анимации покажут, как делать мультфильмы с использованием пластилина.

Москвичей пригласили на образовательные мастер-классы в «Техноград»

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