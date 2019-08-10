Москвичей пригласили на образовательные мастер-классы в «Техноград»

Москва, 10 августа. Жителей российской столицы пригласили в инновационный комплекс «Техноград» на образовательные мастер-классы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей научат управлять беспилотниками, им расскажут о технологиях виртуальной и дополненной реальности. Образовательные лекции пройдут с 10 августа по 6 сентября.

В течение месяца на площадке комплекса планируется 125 занятий по 20 направлениям. Любителям анимации покажут, как делать мультфильмы с использованием пластилина.

На мастер-классе о Youtube горожанам объяснят секреты блоггинга. А тем, кто интересуется сервисом, понравятся мастер-классы по рисунку на кофе и приготовлению домашнего шоколада и ванильного мороженого.

Ранее сообщалось, что в нескольких столичных парках заработали эколого-просветительские проекты.

В Москве завершился согласованный митинг-концерт на проспекте Сахарова. Горожан привлекло бесплатное выступление рэперов, а не повестка организаторов акции.