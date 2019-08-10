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Диана Гурцкая прошла обследование в павильоне «Здоровая Москва»

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Диана Гурцкая прошла обследование в павильоне «Здоровая Москва»

Москва, 10 августа. Более 200 тысяч москвичей прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В столичных парках работает 46 павильонов. Ежедневно их посещают свыше 4 тысяч человек. Воспользовались услугами медиков и известные москвичи: певица Диана Гурцкая, депутат ГД Геннадий Онищенко и певец Дмитрий Бикбаев.

Горожане могут сдать анализ крови, проверить давление и сделать флюорографию. При необходимости можно получить направление к специалисту.

Ранее сообщалось, что в нескольких парках Москвы заработали эколого-просветительские проекты. Горожан пригласили на мастер-классы и лекции.

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