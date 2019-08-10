Московских автомобилистов предупредили о пробках с 26 августа

Москва, 10 августа. В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) предупредили о пробках с 26 августа, что связано с окончанием отпусков.

Жители российской столицы устремятся в Москву после отдыха. Они будут готовить детей к новому учебному году. Общий трафик вырастет на 17%.

В ЦОДД предупредили водителей, что на дорогах число автомобилей увеличится на 100-125 тысяч. Пробки ожидаются возле ТЦ и моллов, детских магазинов.

Ситуация на дорогах нормализуется к 2 сентября. Автомобилистов попросили учитывать информацию о пробках в Москве и планировать маршрут заранее.