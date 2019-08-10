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Фестиваль «Sолома» собрал в саду «Эрмитаж» писателей и музыкантов

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Фестиваль «Sолома» собрал в саду «Эрмитаж» писателей и музыкантов

Москва, 10 августа. Молодые писатели, фотографы и музыканты стали участниками фестиваля «Sолома», сообщается на официальном сайт мэра Москвы.

Мероприятие проходит в саду «Эрмитаж», десятки талантливых авторов собрались, чтобы найти своего слушателя. На одной из площадок с 16.00 читают произведения московские литераторы.

На акустической сцене играют группы Shoo и «Завтра май». На второй сцене выступают New Life Brass, Dezery, Vanyn, Антон Лаврентьев и другие музыканты.

Любой желающий может пополнить выставку своей фотографией. Ранее сообщалось, что в парке Горького проходит гастрономический фестиваль Meat and Beat. Для гостей праздника выступил известный музыкант Егор Крид.

На проспекте Сахарова подошел к концу согласованный митинг-концерт. Некоторые москвичи пришли на акцию только ради бесплатного выступления рэперов.

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