Девять станций красной ветки метро Москвы закроют с 18 августа

Москва, 10 августа. Участок Сокольнической линии метро Москвы закроют с 18 августа до 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщила пресс-служба метрополитена.

В общей сложности для пассажиров закроют девять станций красной ветки между «Проспектом Вернадского» и «Коммунаркой». Ограничения вводятся для завершения проходки тоннеля на юго-западном участке БКЛ.

На время оганичений власти Москвы запустят более 180 компенсационных автобусов. Проезд в них будем бесплатным. Ранее сообщалось, что 11 августа в связи с праднованием исламского Курбан-байрама будет закрыта на вход станция метро «Проспект Мира».

Ожидается, что через 10 лет в столице появится более 80 новых станций метро.