Воробьев поздравил школьника из Подмосковья с победой на международной олимпиаде

Москва, 10 августа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьника из города Долгопрудного с победой на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике.

Ученик Физтех-лицея им. П. Л. Капицы Евгений Бойцов завоевал золотую медаль на олимпиаде. Андрей Воробьев также отметил заслуги руководителя национальной сборной преподавателя астрономии Михаила Кузнецова.

Губернатор Подмосковья пожелал Евгению Бойцову дальнейших успехов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Как рассказали в областном министерстве образования, олимпиада состоялась в Венгрии.

В интеллектуальных соревнованиях приняли участие школьники из 47 стран мира. Россияне привезли из Венгрии пять медалей, в том числе одну золотую.

В мае российские школьники приняли участие в Азиатской олимпиаде по физике. Абсолютным победителем по количеству набранных баллов стал москвич Григорий Бобков.